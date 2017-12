Internautas criticam Globo de Ouro por menosprezar minorias

O anúncio dos indicados ao Globo de Ouro, nesta segunda-feira, trouxe muitas surpresas, tanto entre nomes que apareceram do nada como aqueles que foram deixados de fora da festa. Entre os internautas, o que mais pesou foi a pouca representatividade de minorias. Em especial, na categoria melhor diretor.

Em um ano no qual uma super-heroína de ação liderou as bilheterias em um filme comandado por uma mulher, muitos se decepcionaram com a ausência de Mulher-Maravilha e a diretora Patty Jekins. Além dela, Greta Gerwig estava na parada pelo elogiado Lady Bird: É Hora de Voar. Da mesma forma, esperava-se que o sucesso de crítica de produções como Corra!, de Jordan Peele, e Mudbound: Lágrimas sobre o Mississipi, de Dee Rees, dirigidos por negros, levasse o prêmio a se diversificar. Mas todos os cineastas na corrida são homens brancos: Guillermo Del Toro, Martin McDonagh, Christopher Nolan, Steven Spielberg e Ridley Scott.

Confira reações de brasileiros no Twitter.

cadê greta gerwig jordan peele — lucas martins (@lucsmrts) December 11, 2017

o luca guadagnino, greta gerwig e jordan peele sao esnobados no globo de ouro e o pessoal reclamando q o Aronofsky n foi indicado — dudis (@gomesdudis) December 11, 2017

cara que sacanagem o globo de ouro ignorar o jordan peele e a greta gerwing pra melhor diretor — dani (@_kidzwithgunz_) December 11, 2017

Realmente, não dá pra levar a sério uma premiação que menospreza Jordan Peele, Greta Gerwig e Luca Guadagnino. — Gabriel Gomes (@GabrielgMac) December 11, 2017

Nem a Greta Gerwig e nem o Jordan Peele. Que vergonha #GoldenGlobes ein Nada novo na old white straight male Hollywood né mores… — Nat ¯_(ツ)_/¯ (@natasc_) December 11, 2017

É tão ridículo em tantos níveis!! Isso e o fato de ignorarem o Jordan Peele na categoria de melhor direção (a Greta Gerwig tbm, Lady Bird tá 99% de aprovação do Rotten Tomatoes e ignoraram ela na direção) — Camila Novaes (@BloodyMaia) December 11, 2017