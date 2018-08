Internado, Sérgio Reis passa por cirurgia no coração e cancela shows

Internado desde o dia 31 de julho no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, o cantor Sérgio Reis passou por uma cirurgia no coração, e cancelou shows em São Paulo e Minas Gerais.

De acordo com o boletim médico, o cantor deu entrada no hospital com uma fibrilação atrial, e foi submetido a uma ablação da arritmia — procedimento cirúrgico realizado por meio de cateteres, de forma indolor e rápida. O estado de Reis é estável, e está sendo acompanhado pela equipe médica do doutor Roberto Kalil Filho.

No Instagram, o Carretão — local onde Sérgio Reis ia se apresentar na cidade mineira de Contagem — compartilhou um vídeo do cantor no leito do hospital, tranquilizando os fãs. “Meu coração descompassou (…) foi sangue para pulmão, enfim. Estou há nove dias me tratando e preocupado com o nosso show aí no Carretão, não posso deixar de cantar para vocês. Dane-se a saúde… mas também não posso morrer”, comentou.

Sem previsão de alta, o cantor também adiou a apresentação que faria no dia 17 de agosto em São Paulo, no Teatro Opus, para 8 de novembro. Aqueles que não puderem comparecer na nova data, poderão pedir reembolso do valor do ingresso.

(com Estadão Conteúdo)