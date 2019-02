Internado há 10 dias, Niemeyer segue sem previsão de alta

O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, segue internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele foi levado para a unidade de saúde no dia 13 de outubro com quadro de desidratação.

Niemeyer recebeu visita do médico Fernando Gjorup nesta terça-feira, como ocorre diariamente. Segundo ele, o estado clínico do paciente continua estável e ele permanece tomando soro.

O arquiteto está lúcido e respira sem a ajuda de aparelhos, informa o último boletim médico. Não há previsão de alta.