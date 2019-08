Internada nos EUA, filha de Vampeta recebe ligação de Shawn Mendes

A brasileira Giovanna Santos, de 16 anos, viveu um momento inusitado nos últimos dias. Internada em um hospital em Miami, nos Estados Unidos, à espera de um transplante de coração, ela recebeu uma ligação, via aplicativo FaceTime, do cantor norte-americano Shawn Mendes, de quem é fã. Ela compartilhou um pequeno trecho da conversa em suas redes sociais e contou a VEJA sobre o momento e sua rotina.

“Fiquei completamente sem palavras. Não acreditei, de verdade”, disse a VEJA. Segundo Giovanna, que tem o sonho de ir a um show do cantor, ela gravou um vídeo relatando sua rotina no hospital e pediu à equipe do local que a ajudasse a fazer com que a publicação chegasse a Mendes. Ela e sua irmã, Gabriela, contaram com a mobilização das fãs do cantor no Twitter para que o contato fosse, enfim, feito.

Giovanna e Shawn conversaram por aproximadamente quinze minutos. Em um dos vídeos compartilhados pela adolescente em sua conta no Instagram, é possível ouvir o cantor perguntar como ela está. Depois da conversa, ele enviou presentes para sua fã. “Recebi um quadro dele com autógrafo, uma blusa, um moletom, uma sacola, um boné, pingentes, uma pulseira e um poster”, conta.

Giovanna e sua família moram em Miami há cinco anos, e esperam o transplante há aproximadamente quatro meses. Ela afirma querer divulgar sua história “para o máximo de pessoas possível”, para conscientizá-las da importância da doação de órgãos. Quero incentivar as pessoas no Brasil a doar órgãos, porque esse é um assunto muito importante”, diz. Para ela, há uma diferença cultural muito grande entre Brasil e Estados Unidos neste aspecto.

A adolescente diz que não sabe quando irá receber o transplante de coração, mas afirma que já está “forte” para ser submetida ao procedimento cirúrgico. “De manhã, faço tratamento respiratório e, depois, vou para a academia. Volto para o hospital, mas tenho muito suporte aqui”, diz. Segundo ela, há até uma sala com videogame e espaço de lazer para receber, por exemplo, suas amigas, com quem esteve na quarta-feira 31.

Giovanna é filha do ex-jogador Vampeta, que teve passagens por clubes brasileiros, como Corinthians e Flamengo, e fez parte do elenco da seleção brasileira que foi pentacampeã da Copa do Mundo, em 2002.