Inglês que fez parceria com Alok encurta visita ao Brasil após assalto

O músico Conor Maynard sofreu um assalto a mão armada em São Paulo no domingo 3. O artista estava no Brasil para promover uma canção chamada Pray, gravada em parceria com o DJ brasileiro Alok e lançada no dia 22 de janeiro.

O cantor passava de carro pela rua Oscar Freire, região que concentra restaurantes e lojas de luxo na capital paulista, quando o crime aconteceu. Um vidro do automóvel foi quebrado, mas ele escapou e nenhum pertence foi levado. Essa era a primeira vez que Maynard visitava o Brasil.

O artista ainda tinha compromissos marcados com o parceiro para os próximos dias, incluindo visitas a instituições, projetos sociais e eventos de divulgação da música, mas cancelou toda a agenda no país após o incidente. Segundo a assessoria de imprensa, Maynard ficou “muito abalado”.