Indicado ao Oscar, ‘A Forma da Água’ é processado por plágio

O filme A Forma da Água virou alvo de um processo que acusa a produção do diretor Guillermo Del Toro, uma das favoritas ao Oscar 2018, de plagiar uma peça de teatro de 1969. Os filhos do roteirista Paul Zidel abriram, nesta quarta-feira, um processo contra o diretor, o produtor Daniel Kraus e a Fox reclamando direitos autorais. Segundo eles, o longa seria uma adaptação da obra Let Me Hear Your Whisper, escrita pelo dramaturgo.

Segundo especificado na ação, tanto a peça quanto o filme acompanham a história de uma zeladora que encontra uma criatura aquática em um laboratório do governo e tenta salvá-la da morte iminente. Enquanto na peça o animal é um golfinho, Del Toro criou, para os cinemas, um monstro humanoide inspirado no folclore indígena da Amazônia.

A Fox nega o plágio. “As acusações de Zidel não têm fundamento”, afirmou a companhia em comunicado. “Parece muito conveniente também que o processo coincida justamente com a votação do Oscar, como que para pressionar o estúdio a resolver logo a situação. Mas, ao contrário, nós vamos defender vigorosamente este original e inovador filme”.

A Forma da Água levou o prêmio máximo do Festival de Veneza em 2017, foi indicado a 13 prêmios no Oscar, incluindo melhor filme, diretor e atriz, para Sally Hawkins, que interpreta a zeladora muda.