Incêndio atinge cenário de ‘O Outro Lado do Paraíso’, no Rio

Um incêndio atingiu a locação do garimpo de O Outro Lado do Paraíso, nos Estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira. De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, os bombeiros foram chamados às 5h40 e, por volta das 6h30, o fogo estava controlado. Não houve feridos.

As causas ainda são desconhecidas, e devem ser apuradas pela perícia da Polícia Civil nas próximas semanas. A investigação pode levar até um mês. Segundo a Comunicação da Globo, o incêndio foi debelado ainda no início, e as gravações da novela seguem normalmente.

É a segunda vez, em pouco mais de três meses, que um incêndio atinge os Estúdios Globo, complexo de gravações que antes era chamado de Projac. Em novembro, parte dos cenários da novela das sete, Deus Salve o Rei, foi consumida pelo fogo. O incidente não chegou a atrasar a estreia da trama, com Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine.