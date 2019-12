Uma das bandas mais comentadas do Rock In Rio 2019, o Imagine Dragons anunciou que dará uma pausa na carreira. A informação veio do vocalista Dan Reynolds, em entrevista à CNN. O cantor disse que ele e os colegas de grupo querem um tempo para focar na vida pessoal.

“Todos nós queremos redescobrir o que significa ser um pai ou um amigo ou um filho. Especialmente eu, que tenho um recém-nascido, e nosso guitarrista tem uma criança pequena também. Então estamos tentando ser pais”, afirmou.

Há quase 10 anos na estrada, Dan entretanto, não descarta uma volta aos palcos em breve. “Se a tentação aparecer, tenho que certeza que voltaremos logo à estrada”. Ele garante que continuará escrevendo letras de músicas – coisa que faz desde os 13 anos de idade.

Atualmente, Dan vive em Las Vegas ao lado de sua família, a esposa Aja Volkman e os filhos Arrow, de 7 anos, os gêmeos Gia e Coco, de 2 anos, e Valentine, de dois meses.

