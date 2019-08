Iggy Azalea vem ao Brasil pela primeira vez

Boa notícia para os fãs de rap: a australiana Iggy Azalea desembarca no Brasil pela primeira vez para uma apresentação única em São Paulo, no dia 15 de dezembro. O anúncio foi obtido com exclusividade por VEJA e deve ser oficializado pela cantora ainda na manhã desta quinta-feira, 1º.

O show acontece no Espaço das Américas às 21h e conta com um setlist que abrange músicas de todos os seus álbuns, incluindo o mais recente, In My Defense.

Os ingressos custam a partir de 145 reais (pista, meia) a 520 reais (pista premium, inteira) e podem ser adquiridos através do site ou na bilheteria do local, sem taxa de conveniência. Menores de 14 anos devem estar acompanhados de um responsável.

Serviço

Iggy Azalea em São Paulo: 15 de dezembro, no Espaço das Américas (R. Tagipuru, 795 – Barra Funda, São Paulo)

Ingressos a partir de 145 reais (pista, meia)