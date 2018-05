Idris Elba vai estrelar e dirigir filme sobre o corcunda de Notre Dame

Idris Elba vai protagonizar, dirigir e produzir um filme sobre o corcunda de Notre Dame para a Netflix, segundo o site da revista Entertainment Weekly. Michael Mitnick (de O Doador de Memórias e Vinyl) vai escrever o roteiro, que será uma versão moderna da história contada no romance de 1831 do escritor francês Victor Hugo.

O livro conta a história de um corcunda chamado Quasimodo que se apaixona pela cigana Esmeralda. Assim como a animação da história que a Disney lançou em 1996, o longa vai ser uma “experiência sonora e musical”.

Elba também está trabalhando em uma série cômica para a Netflix, Turn Up Charlie. Além disso, em 2016, ele foi indicado ao Globo de Ouro pela atuação em Beasts of No Nation, um dos primeiros longas-metragens lançados pelo serviço de streaming.