Idris Elba é eleito o homem mais sexy de 2018 pela People

O ator Idris Elba foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People. O britânico é o segundo negro a liderar na lista, ao lado de Denzel Washington. Em entrevista ao programa The Tonight Show com Jimmy Fallon nesta segunda-feira, o ator comemorou o título: “Minha mãe vai ficar muito, mas muito orgulhosa de mim!”.

Nascido em Londres, Idris trabalhou em séries como The Wire e Luther. A última lhe rendeu um Globo de Ouro, em 2012. Nos cinemas, o ator interpreta o deus nórdico Heimdall na franquia Os Vingadores, e estrelará, futuramente, o filme derivado da saga Velozes e Furiosos, Hobbs e Shawn, ao lado de Dwayne Johnson.

Elba também agradeceu o título no Twitter, e aproveitou a visibilidade para incentivar os fãs a votarem nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos – onde mora –, que acontecem nesta terça-feira 6. “O mais importante é que vocês votem nas eleições de meio de mandato. Seu voto poder fazer a diferença”, escreveu ele. No país, os cidadãos não são obrigados a votar, como no Brasil.

Who'd have thought it! Thank you @people & all the fans for naming me #SexiestManAlive. Don't forget to grab your i… twitter.com/i/web/status/1…—

Idris Elba (@idriselba) November 06, 2018

Outras grandes personalidades de Hollywood já encabeçaram o ranking anual da People, como Mel Gibson e George Clooney. Em 2017, o cantor country Blake Shelton levou o prêmio, precedido por Dwayne “The Rock” Johnson em 2016, David Beckham, em 2015, e Chris Hemsworth, em 2014.