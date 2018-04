Hugo Bonemer se declara para namorado, colega de palco em musical

Foi um misto de declaração de amor ao companheiro, Conrado Helt, e à profissão, que Hugo Bonemer fez em um post dedicado ao namorado, seu colega de elenco no musical Yank!, em post no Instagram. “Muito feliz de estar com você, meu amor, @heltt na sua estreia em @yanknobrasil“, escreveu Bonemer, que já atuou em novelas da Globo como Malhação (2013), Alto Astral (2014) e A Lei do Amor (2016).

No palco, Hugo e Conrado também fazem um casal, com direito a beijo na boca. Os dois se conhecem e se apaixonam em meio à Segunda Guerra Mundial. A escolha do texto foi proposital, como diz Bonemer no post: a ideia era mostrar com naturalidade um amor entre dois homens.

“Fazemos sem patrocínio e sem salário, para que existam espetáculos que gerem representatividade e insiram com naturalidade todo tipo de amor. Saber que existem milhares de pessoas que nascem como nós, e que não há motivo para se esconder, dá segurança na vida pessoal e profissional. Mas a minha maior alegria é ver que qualquer casal (de qualquer configuração) se identifica com a nossa história”, escreveu o ator.

“Especialmente os que já estão juntos há muito tempo. Apaixonar-se é o começo de uma jornada sem manual, e que pra embarcar exige-se (muita) coragem. Apaixonar-se pela primeira vez… no meio de uma guerra… por outro soldado… venham conferir. ❤️🌈”, concluiu Bonemer, que é sobrinho do jornalista William Bonner, do Jornal Nacional.

Yank!, está em cartaz às terças e quartas-feiras no Teatro do Quatro, que fica dentro do Shopping da Gávea, no Rio, até o final deste mês.