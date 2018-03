‘House of Cards’ ganha 1º teaser pós-Kevin Spacey

O primeiro teaser da sexta temporada de House of Cards foi divulgado pela Netflix e, como esperado, Robin Wright é destaque. As rápidas cenas mostram a correria da Casa Branca até o escritório onde Claire, a nova presidente dos Estados Unidos, gira sua cadeira e diz: ‘isto é só o começo’.

A última temporada do programa marca o fim do reinado de Kevin Spacey, demitido após ser acusado de assédio sexual. O passado do ator na trama, aliás, foi apagado no perfil oficial do seriado no Instagram – todos os posts foram deletados para a publicação do teaser e da nova fase