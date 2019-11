Homem se passa por assessor de Gugu e organiza velório falso com famosos

A assessoria de Gugu Liberato, em meio à burocracia para transportar o corpo do apresentador para o Brasil (o velório está programado para ocorrer na Assembleia Legislativa de São Paulo), informou à imprensa sobre um golpe que envolve o apresentador: um homem que se apresenta como Júnior está organizando um falso velório para Gugu.

De acordo com a assessoria, o homem está se passando por assessor da família, contatando diversos famosos e afirmando que a mãe de Gugu, Maria do Céu, quer falar com eles para convidá-los ao velório do corpo do filho.

Em nota, Esther Rocha reafirma que ela é a única assessora do apresentador e que todos os assuntos ligados a Gugu são tratados diretamente com ela.

“Caros colegas jornalistas, precisamos de uma ajuda. Uma pessoa que se chama Junior está ligando para vários artistas, dizendo que está organizando o velório do Gugu e que a mãe do Gugu gostaria de falar com estes artistas. Peço a todos a gentileza de informar que não existe ninguém organizando o velório do Gugu e que ninguém está convidando artistas pra falar com a família”, escreveu.

A assessora diz ainda que está buscando ajuda de autoridades para obter uma resposta rápida sobre o falso organizador e que a família de Gugu não tem “condições de falar com ninguém” no momento.

Gugu Liberato

O apresentador teve a morte confirmada na sexta-feira, 22 depois de sofrer um acidente doméstico em sua residência em Orlando, nos Estados Unidos, e ser hospitalizado em estado grave. Segundo sua assessoria de imprensa, ele caiu de uma altura de cerca de quatro metros, quando fazia um reparo no ar condicionado no sótão, e sofreu uma lesão na cabeça, com sangramento intracraniano. “Em virtude da gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação foi constatada a ausência de atividade cerebral”, diz o comunicado oficial divulgado nesta noite à imprensa. Gugu teve a morte cerebral confirmada pelo neurocirurgião brasileiro Guilherme Lepski, chamado aos Estados Unidos pela família.

O corpo do apresentador sairá dos Estados Unidos na tarde desta quarta-feira, 27, e deve chegar a São Paulo no início da manhã de quinta-feira, 28. Os familiares de Gugu também vão chegar ao Brasil no mesmo voo, que irá até o aeroporto de Viracopos, em Campinas. De lá, após o cumprimento dos trâmites legais, o corpo seguirá para a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde será velado. Ainda não há previsão de abertura do salão principal para o público.

O enterro de Gugu Liberato será no cemitério Gethsêmani, no Morumbi, onde será sepultado no jazigo da família.