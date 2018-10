Holograma de Amy Winehouse fará turnê de shows em 2019

Um holograma de Amy Winehouse fará shows em uma turnê mundial a partir de 2019. Segundo o The Guardian, a versão digital da cantora vai apresentar as músicas da britânica, que morreu em julho de 2011, acompanhada de uma banda ao vivo, com duração entre 75 a 110 minutos. Ainda não há informações de agenda.

Segundo o pai de Amy, Mitch Winehouse, a experiência será como um sonho em que ele vai poder rever a filha. “A música dela tocou milhões de pessoas e isso significa que seu legado continuará de um jeito inovador.” Mitch ainda afirma que a turnê vai levantar fundos para a Fundação Amy Winehouse, voltada para a educação de jovens que lutam contra o vício em álcool e drogas.

O projeto é o terceiro da produtora Base Hologram, que atualmente apresenta shows póstumos do cantor americano Roy Orbison e da soprano Maria Callas.

A possibilidade de “ressuscitar” grandes nomes da música começou em 2012, quando uma versão digital do Tupac apareceu no palco do festival Coachella. Billie Holliday é outra representada pela tecnologia, que entoa suas canções em shows diários de 40 minutos no Teatro do Holograma em Los Angeles. Whitney Houston e Frank Zappa são nomes cotados para retornarem aos palcos no mesmo formato.