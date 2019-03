Hollywood deve obter direitos da história de meninos da caverna tailandesa

Uma produtora de Hollywood deve adquirir direitos sobre a história dos meninos e o tutor que foram resgatados de uma caverna na Tailândia para rodar uma série ou filme que poderia pode ser transmitida pela plataforma de streaming Netflix, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira.

A 13 Tham Luang, empresa tailandesa que tem os direitos de imagem dos resgatados, afirmou que deve assinar um acordo em meados deste mês com a SK Global Entertainment, responsável por filmes como “Podres de Ricos” (dirigido por Jon M. Chu) e “Going Places” (John Turturro).

A companhia, que responde ao governo tailandês, disse que o acordo deverá confirmar que a produção seja exibida pela Netflix.

Os 12 meninos, com idade entre 11 e 16 anos, e seu tutor, de 26, entraram em uma caverna em Chiang Rai, no norte da Tailândia, no dia 23 de junho do ano passado depois de um treino de futebol e foram localizados nove dias depois.

Todos eles foram resgatados em uma complicada operação de salvamento através das galerias parcialmente inundadas da caverna, em ação que chegou ao final no dia 10 de julho.