Em 1985, quando o Rock in Rio ainda deixava os pés e as roupas da plateia cheios de lama, a então universitária Karla Carvalho, na época com 25 anos, assistiu, da plateia, ao show do Iron Maiden, sua banda predileta. De lá para cá toda vez que o grupo inglês vem ao Brasil Karla reúne os amigos para vê-lo.

Karla Carvalho, procuradora de Justiça e fã do Iron Maiden Karla Carvalho, procuradora de Justiça e fã do Iron Maiden

Nesta sexta 4 não foi diferente. Aos 61 anos, a hoje procuradora de Justiça saiu às 10h30 de Niterói, na região metropolitana, onde mora, em direção ao Rock in Rio. “Fiquei uma hora na fila para ser uma das primeiras a chegar e assistir aos shows desde o início”, disse Karla, que este ano pintou os cabelos de rosa para entrar no clima.

Luceli Helena de Oliveira, de 60 anos, e o marido Mário Sérgio Rodrigues, 66, que foram acompanhar o show do Iron Maiden pela segunda vez no Rock in Rio Luceli Helena de Oliveira, de 60 anos, e o marido Mário Sérgio Rodrigues, 66, que foram acompanhar o show do Iron Maiden pela segunda vez no Rock in Rio

Assim como Karla, que frequenta o festival desde sua primeira edição, a professora Ana Luísa Baltan voltou ao evento também para reencontrar o Iron Maiden. “A paixão pelo heavy metal atravessou as gerações da família, tanto que hoje vim acompanhada dos meus filhos, que também são fãs”, disse Ana, de 68 anos.

Trajados com camisetas da banda, Luceli Helena de Oliveira, de 60 anos, e o marido Mário Sérgio Rodrigues, 66, vieram acompanhar o show do grupo pela segunda vez. “Quero estar presente sempre que puder”, disse a servidora pública. Apesar do calor e do tumulto, a dupla afirma não ficar cansada depois da maratona de shows. “Tirando a dor de cabeça que sentimos por causa do som alto, ainda aguentamos firme”, contou Rodrigues.