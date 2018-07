História de Suzane Von Richthofen será thriller psicológico no cinema

Com direção de Mauricio Eça, a história de Suzane Von Richthofen e Daniel Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais de Suzane, em 2002, dará origem ao filme A Menina que Matou os Pais. Segundo a Galeria Distribuidora, que será responsável pelo lançamento do longa, as filmagens começam ainda este ano com roteiro da criminóloga Ilana Casoy em parceria com o escritor de literatura policial Raphael Montes. Os atores ainda não foram selecionados.

Ao longo de seis meses, Eça, que conduziu desde filmes como Apneia até a franquia de Carrossel no cinema, se debruçou sobre arquivos públicos do julgamento de Suzane, do assassinato até a condenação. De acordo com o cineasta, o filme será um thriller psicológico de suspense que tentará analisar os motivos que levaram ao crime.

“É uma história muito forte e original e por ser real torna tudo mais absurdo e instigante”, diz Eça. “O filme traz um tema que muita gente conhece e tem ideias pré-concebidas, mas as pessoas não sabem o mais importante que é o motivo que levou a filha e seu namorado a matarem seus pais. Por isso, esse projeto parte de um grande desafio que é entender um pouco a mente de cada um dos dois assassinos.”

Ainda não há data de estreia prevista.