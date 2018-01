Hip-Hop e R&B ultrapassam Rock como maior gênero musical nos EUA

O Hip-Hop e o R&B ultrapassaram o rock como o gênero musical mais ouvido nos Estados Unidos pela primeira vez em 2017, de acordo com o relatório da empresa especializada Nielsen Music. Impulsionado por um crescimento de 72% de reproduções nos serviços de streaming, oito dos dez álbuns mais escutados, segundo a Nielsen, são do mundo do rap ou do R&B. Entre os nomes que se destacaram estão Bruno Mars, Kendrick Lamar e Drake.

O reflexo da ascensão do gênero musical também pode ser visto nas indicação ao Grammy, o maior prêmio da música, que são lideradas por Lamar e pelo rapper Jay-Z. Apesar disso, o álbum Divide, de Ed Sheeran, teve a música mais reproduzida no ano. O single Shape of You foi ouvido mais de um bilhão de vezes nos serviços de streaming e teve mais de 2,5 milhões de downloads.

Confira a lista com os 10 álbuns mais reproduzidos em 2017: