Hilda Rebello, mãe de Jorge Fernando, está internada no Rio

A mãe do diretor Jorge Fernando, a atriz Hilda Rebello, está internada no CTI do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, com infecção respiratória. De acordo com um comunicado publicado pela família do Instagram, Hilda está com dificuldade para superar a morte do filho, que ocorreu em outubro deste ano.

“Aos amigos e fãs, queremos pedir uma corrente de orações pra vozinha Hilda Rebello que está está no CTI do Hospital Pró-Cardíaco. Desde da partida do seu filho Jorge Fernando tem sido difícil se manter forte e agora, aos 95 anos, precisa reverter um quadro complicado de infecção respiratória.

Vamos vibrar por ela que é tão iluminada, doce e amada! Obrigada a todos…”, diz a publicação.

Jorge Fernando morreu no dia 27 de outubro, aos 64 anos, no hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, vítima de um aneurisma. Desde então, Hilda cuida de seu Instagram, onde publica vídeos e imagens. Nos comentários do comunicado sobre sua internação, celebridades como Tatá Werneck, Angélica, Mariana Ximenes e João Vitti, expressaram solidariedade.