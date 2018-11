Quando conquistou esta categoria na edição do ano passado, o endereço dedicava suas vinte torneiras somente a bebidas produzidas no país. Essa aposta segue firme, mas dá para dizer que a tap list daqui ganhou um perfil ainda mais local. Desde setembro, cervejas elaboradas pelo próprio bar marcam presença nos painéis eletrônicos. Em janeiro de 2019, aliás, essas telas devem anunciar dez bicos extras, que aumentarão a oferta total para trinta chopes. O incremento também deixará o emaranhado de mangueiras mais evidente dentro da câmara fria, iluminada por luz azul e separada do balcão por uma divisória de vidro. Nesse espaço, os rótulos engatados são parcialmente trocados a cada semana. Entre as marcas regionais que podem figurar na carta estão a german lager da Babylon, de Pernambuco (R$ 10,00), e a russian imperial stout Abyssal, da cearense 5Elementos (R$ 25,00). Do Sul e do Sudeste do Brasil chegam opções como a american IPA Caturripa, da gaúcha Irmãos Ferraro (R$ 20,00), e a american brown ale Cerveja do Saci, da paulista Cuesta (R$ 16,00). No rol de criações assinadas pela casa, a witbier Hey Ho Witeruz e a special bitter Hey Ho Bitter Bru custam R$ 10,00 cada uma. Os preços relacionados valem para copos de 330 mililitros, mas o bar também tira chope em volumes de 170 mililitros, bom para comparar estilos diferentes, e de 1 litro (jarra). Referências à banda de punk rock Ramones passam pelo nome do pub e se acumulam no cardápio. No ambiente interno, repleto de copos, taças e garrafas, ou nas mesas da calçada, pode-se começar com a Ramona, batata com especiarias, cheddar, alho granulado e grãos de malte de cevada torrados (R$ 22,00), ou com o frango pinhead, uma porção de oito coxinhas da asa. Invertidas e empanadas, elas acompanham molho barbecue (R$ 24,00). Na lista de hambúrgueres, o rock’n’roll radio vai ao salão com disco à base de carne de sol, queijo de coalho caramelado, crispy de batata-doce, tomate e alface (R$ 28,00). O sanduíche ainda ganha a escolta de batata frita e maionese de alho. Nos almoços de sábado, a feijoada (R$ 25,00, individual, ou R$ 40,00, para duas pessoas) é a única opção que sai da cozinha. Rua Nunes Valente, 1247, Aldeota, ☎ 3393-8760 (66 lugares). 17h30/1h (ter. até 23h; sáb. a partir das 10h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

