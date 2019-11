Helen Mirren é confundida com namorada de Keanu Reeves: ‘garota sortuda’

Para além das madeixas grisalhas, há certa semelhança entre a artista Alexandra Grant, namorada de Keanu Reeves, e a atriz inglesa Helen Mirren. Não à toa, curiosos que tentaram desvendar quem seria a mulher de mãos dadas com Reeves, quando ele surgiu com ela em um tapete vermelho no fim de semana, sugeriram que a atriz veterana seria a sortuda que conquistou o coração do galã. O palpite estava errado. Mas Helen gostou da comparação: vale ressaltar que a inglesa tem 74 anos, e Alexandra, 46.

“Foi muito lisonjeiro para mim, porque ela obviamente é adorável”, disse Helen ao programa de TV Entertainment Tonight. “Eu conheço Keanu, ele fez um filme com meu marido (Taylor Hackford) e é um rapaz adorável, uma pessoa amável. Então, acho que ela é uma garota sortuda de estar com ele.”

A declaração foi dada por Helen durante a divulgação de seu novo filme, A Grande Mentira, em que contracena com Ian McKellen (X-Men). O longa conta a história de um golpista Roy Courtnay (McKellen) que conhece pela internet a recém-viúva Betty McLeish (Helen Mirren) e decide aplicar-lhe um golpe. Porém, o vigarista vai acabar encantado pela mulher. O filme tem estreia prevista para o dia 5 de dezembro no Brasil.