As 32 nomeações de Game of Thrones ao Emmy 2019 revelaram uma surpresa até mesmo para a HBO. Isso porque os atores Alfie Allen (Theon Greyjoy), Gwendoline Christie (Brienne de Tarth) e Carice van Houten (Melisandre) não foram inscritos na competição pela emissora, mas, mesmo assim, chegaram à lista final de indicados. Sem o apoio do canal, o trio decidiu concorrer por conta própria.

Nas categorias de série dramática, Allen foi indicado a melhor ator coadjuvante, enquanto Gwendoline concorre a melhor atriz coadjuvante e Carice foi nomeada para melhor atriz convidada. Segundo a revista The Hollywood Reporter, a HBO afirmou não ter sido a responsável pela inscrição dos atores e confirmou ter inscrito somente Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harrington (Jon Snow), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark), Lena Headey (Cersei Lannister), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) e Peter Dinklage (Tyrion Lannister).

A série fez história nesta terça-feira 16 ao ser nomeada para 32 categorias no Emmy deste ano. Além de ter sido indicada na categoria de melhor série dramática, a produção ocupou boa parte das nomeações de atores em série dramática – quatro para atriz coadjuvante, três para ator coadjuvante, além de duas indicações na categoria principal.

Ao longo de suas oito temporadas, Game of Thrones foi indicado à premiação 161 vezes, com 47 vitórias – conquistando, assim, o título de série dramática ou cômica com mais nomeações na história da premiação.

O recorde da produção também alavancou o número de indicações conquistadas pela HBO, com 137 no total, desbancando a rival Netflix, com 117 nomeações.