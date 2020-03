Harvey Weinstein é levado para prisão estadual em Nova York

Depois de vagar por hospitais e prisões temporárias, Harvey Weinstein está de endereço novo. Craig Rothfeld, consultor penitenciário do ex-produtor, confirmou ao site Hollywood Reporter que Weinstein será transferido para a prisão estadual Downstate Correctional Facility, em Fishkill, Nova York, ainda hoje. Condenado a 23 anos de prisão, o ex-todo poderoso de Hollywood passará por uma avaliação que definirá em qual instituição a sentença será cumprida.

Localizada próxima à região metropolitana de Nova York (a cerca de 1h30 de carro de Manhattan), a Downstate Correctional Facility é uma prisão de segurança máxima que funciona como uma espécie de “triagem” – os condenados são recebidos e avaliados por um período de cerca de 20 dias. Passado esse tempo, cabe à instituição encaminhar os criminosos ao local que melhor atenda suas necessidades de saúde e segurança no cumprimento da pena. Leva-se em conta também a periculosidade do crime, o histórico penal do infrator, o tempo da sentença e o comportamento do condenado durante o confinamento.

Weinstein deve ficar de duas a oito semanas na instituição, até que receba a designação de sua morada final. Embora não seja o usual, seus representantes legais esperam que o produtor seja autorizado a cumprir a pena na própria Downstate Correctional Facility. “Esse é o primeiro lugar que ele irá para ser admitido no sistema. Estamos esperançosos de que ele possa permanecer em Fishkill”, declarou Juda Engelmayer. A instituição também já havia sido citada por Arthur Aidala, advogado de Harvey, como o destino ideal para o seu cliente, pela localização e a estrutura médica que desfruta.

Durante a sua estadia no local, Harvey usufruirá de banhos e cortes de barba e cabelo. O produtor ainda precisará assistir a vídeos de prevenção ao suicídio e uma versão do filme Ending Sexual Abuse Behind The Walls: An Orientation (Acabando com o abuso sexual atrás das grades: uma orientação, em tradução livre).

A Downstate Correctional Facility tem capacidade para abrigar pouco mais de 1.200 pessoas. Segundo o portal do governo de Nova York, apesar de ser uma prisão “de passagem”, a instituição oferece programas de educação vocacional, religiosos, aconselhamento pessoal, trabalho voluntário. Bem como tratamento para criminosos sexuais, alcoólatras, dependentes químicos, entre outros.

Acusado por mais de 80 mulheres por episódios de conduta sexual inapropriada, Weinstein foi condenado a 23 anos de prisão por estupro e abuso sexual, cometidos contra a atriz Jessica Mann e a ex-assistente de produção Mimi Haleyi.