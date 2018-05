Harvey Weinstein deve se entregar à polícia nesta sexta-feira, diz CNN

Harvey Weinstein deve ser acusado por má conduta sexual e espera-se que ele se entregue nesta sexta-feira à polícia de Nova York, segundo o site TMZ e a rede CNN. O produtor foi acusado por dezenas de mulheres de assédio, abuso e estupro desde novembro do ano passado, quando surgiram as primeiras denúncias. Procurado pela CNN, o advogado de Weinstein se recusou a comentar a informação.

Weinstein é investigado por crimes sexuais em Nova York, Los Angeles e Londres. Fontes da polícia afirmaram ao TMZ que a acusação está relacionada ao caso de ao menos uma vítima, Lucia Evans, que afirma que o produtor a forçou a fazer sexo oral nele em 2004.

Weinstein foi acusado por várias mulheres que trabalharam com ele ao longo dos anos em reportagens divulgadas pelo jornal The New York Times e pela revista The New Yorker. Atrizes como Cate Blanchett, Gwyneth Paltrow e Lupita Nyong’o foram algumas das mulheres que acusaram o produtor. As denúncias estimularam outras mulheres a falar sobre assédio em Hollywood, o que acabou culminando no movimento #MeToo.