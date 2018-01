Harry e Meghan voaram de classe econômica para festa de Ano-Novo

O príncipe Harry e sua noiva, Meghan Markle, celebraram a virada do ano na glamourosa Monte Carlo, em Mônaco. Segundo o jornal britânico The Daily Mail, o casal encontrou os membros da realeza local príncipe Albert e princesa Charlene em uma festa particular. Contudo, antes de todo o luxo, Harry e Meghan viajaram como bons mortais, na classe econômica de um voo regular.

Acompanhado de três guarda-costas, o casal pegou um avião da companhia aérea British Airways de Londres para a cidade francesa Nice, no dia 31 de dezembro. Segundo testemunhas, o casal comprou as poltronas das três últimas fileiras da classe econômica, próximas aos banheiros. Eles embarcaram antes que os demais e Harry usou um boné como disfarce, enquanto Meghan usava um gorro preto.

Na França, o casal foi escoltado pela polícia do aeroporto à área vip, antes de embarcar no helicóptero que os levou até Monte Carlo, onde passaram duas noites. Na manhã desta terça, eles foram vistos embarcando novamente em um helicóptero para voltar para casa.