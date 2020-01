Harry e Meghan: Rainha se pronuncia após reunião em família

A rainha Elizabeth II se reuniu nesta segunda-feira, 13, com seus herdeiros, o filho primogênito, príncipe Charles, e os netos William e Harry, para falar sobre o afastamento do caçula da família real britânica. Após duas horas de conversa na casa de campo da realeza em Sandringham, a soberana divulgou um comunicado em que diz que respeita a decisão do neto e da esposa, Meghan Markle, porém, gostaria que eles não saíssem de suas funções. Confira o texto completo:

“Hoje minha família teve uma conversa construtiva sobre o futuro de meu neto e de sua família.

Minha família apoia completamente o desejo de Harry e Meghan de criar uma nova vida. Apesar de que nós preferiríamos que eles permanecessem como membros ativos da família real, respeitamos e entendemos o desejo que eles manifestaram de uma vida independente, enquanto continuam sendo parte valiosa da família.

Harry e Meghan deixaram claro que eles não querem mais depender de fundos públicos.

Concordamos que haverá um período de transição, em que os Sussexes passarão um tempo no Canadá e outro no Reino Unido.

Assuntos complexos de famílias precisam ser resolvidos, e há muito o que se fazer, mas eu pedi que decisões finais sejam tomadas nos próximos dias.”

Também nesta segunda, William e Harry divulgaram uma nota oficial, assinada por ambos, desmentindo rumores de que os irmãos estariam em pé de guerra. “Apesar de claramente negarmos, uma nova especulação sobre a relação do duque de Sussex e o duque de Cambridge circulou hoje em um jornal do Reino Unido. Como irmãos que se importam profundamente com assuntos ligados à saúde mental, o uso de uma linguagem abusiva é ofensiva e potencialmente perigosa.”

A nota não diz qual o nome do tabloide. Porém, o jornal The Guardian aponta como possível alvo da crítica o The Times, que publicou, também nesta segunda, uma matéria em que afirma que Harry decidiu se afastar da família real por atitudes grosseiras de William e sua esposa, Kate, contra Meghan.