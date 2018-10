O Happy WS está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Fortaleza. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Happy WS, entre os dias 3 de novembro e 2 de dezembro, no almoço os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 49,90, enquanto no jantar pagarão R$ 59,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Almoço

Entrada : Bruschetta com molho italiano ou Pastel variado do dia

Prato principal : Bife de chorizo (porção de 200g): extraído da parte mais nobre do contrafilé, servido com arroz carreteiro e salada da casa ou Picanha importada grelhada na brasa (porção de 150g), servida com baião de dois e batata frita ou Filé-mignon à parmegiana (porção de 150g): filé à milanesa gratinado com molho de tomate e mussarela, servido com spaghetti e purê de batata

Sobremesa: Pudim de leite ou Mousse de limão

Jantar

Entrada : Bruschetta com molho italiano ou Pastel variado do dia

Prato principal : Filé de peixe do dia à belle meunière (porção de 150g): filé de peixe grelhado no azeite, ao molho de alcaparras, champignon e camarões, servido com arroz de brócolis e batata noisette ou Camarão à grega (porção de 120g): camarões temperados e empanados servidos sobre arroz à grega e gratinados com mussarela ou Medalhão de mignon ao molho madeira (porção de 150g): medalhão envolto em fatias de bacon e grelhado ao molho madeira e champignon. Servido com arroz à grega e purê de batata

Sobremesa: Brownie ou Affogatto.

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe um double drink. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários, as bebidas disponíveis e outros detalhes da promoção.