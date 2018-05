‘Handmaid’s Tale’: atriz conta que aprova cenas de nudez para irem ao ar

Elisabeth Moss revelou que assiste a todas as cenas de nudez antes da série The Handmaid’s Tale ir ao ar na plataforma Hulu, nos Estados Unidos. “Eu tenho direito total para aprovar todas as gravações e literalmente posso dizer ‘não quero usar essa cena'”, afirmou a protagonista em entrevista à revista americana The Hollywood Reporter.

A produção, que já teve a sua terceira temporada confirmada antes mesmo do fim da exibição da segunda, possui algumas cenas de sexo — em alguns casos, consensual, e em outros, não. O aval de Elisabeth para a transmissão das gravações está previsto no contrato da atriz, que também é uma das produtoras da série.

“Trabalho em uma atmosfera incrivelmente colaborativa, que eu nunca tinha experienciado. Já estou na televisão há um tempo e normalmente não é assim, então eu tenho muita sorte. Não há hierarquia ou ego”, afirmou Moss à publicação.

A atriz ainda avaliou a influência por ser uma das únicas mulheres produzindo a série: “Obviamente, há um peso nisso. Tenho uma perspectiva que ninguém mais tem e que é muito respeitada e apreciada”.

Baseada no livro O Conto da Aia de Margareth Atwood, a produção da plataforma de streaming Hulu é exibida pelo canal fechado Paramount Channel no Brasil. Sem data de estreia definida, a segunda temporada chgerá no segundo semestre deste ano à televisão nacional.