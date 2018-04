‘Han Solo: Uma História Star Wars’ estreará no Festival de Cannes

Han Solo: Uma História Star Wars, que narra a juventude do personagem interpretado originalmente por Harrison Ford, fará sua estreia mundial no Festival de Cannes fora da competição oficial, confirmou a organização do evento nesta sexta-feira. Segundo veículos da imprensa americana, a exibição do longa no Festival acontece no dia 15. Nos Estados Unidos, a estreia está marcada para o dia 25 de maio — e dia 24 no Brasil.

Esta não é a primeira vez que a saga idealizada por George Lucas passa pelo festival francês. Star Wars: Episódio II – Ataque dos Clones (2002) e Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith (2005) foram exibidos em Cannes.

Alden Ehrenreich é o encarregado de interpretar o papel que levou Harrison Ford à fama nos filmes originais da franquia. Completam o elenco nomes como Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Paul Bettany no longa que se passa em uma época anterior a Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança (1977).

Han Solo: Uma História Star Wars foi rodeado por problemas e controvérsias depois que, em junho do ano passado, os diretores Phil Lord e Christoper Miller foram demitidos pela Lucasfilm na metade das gravações devido a diferenças na criação.

Ron Howard, ganhador do Oscar de melhor filme e direção por Uma Mente Brilhante (2001), assumiu então o comando do longa-metragem, que será o segundo derivado da história central da saga após Rogue One: Uma História Star Wars, que estreou em 2016.