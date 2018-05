‘Han Solo’ estreia em Cannes com Chewbacca e Stormtroopers

A exibição em Cannes de Han Solo: Uma História Star Wars, o novo episódio da saga que mergulha na juventude de Han Solo, foi o diferencial desta terça-feira no tapete vermelho e no próprio festival, com o elenco chegando escoltado por Stormtroopers.

Em uma edição marcada pela ausência de grandes produções e estrelas, o filme tinha tudo para monopolizar os flashes, apesar de que já ter estreado nos Estados Unidos na semana passada. As modelos e atores que habitualmente desfilam pelo super fotografado tapete ficaram em segundo plano com o surgimento de Chewbacca, recebido pelo presidente de Cannes, Pierre Lescure, e pelo diretor, Thierry Frémaux.

Cannes não viu passar a espaçonave Millennium Falcon, mas viu o diretor do filme, Ron Howard, e protagonistas, como Alden Ehrenreich, que dá vida a Han Solo jovem; Woody Harrelson, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Paul Bettany.

Han Solo: Uma História Star Wars foi exibido fora da competição, mas não é o primeiro filme da saga idealizada por George Lucas que desembarca no festival: tanto Star Wars: Episódio II – Ataque dos Clones (2002) quanto Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith (2005) estrearam no evento.