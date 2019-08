Halle Bailey, nova Ariel, esnoba críticos: ‘Não ligo para negatividade’

Halle Bailey, 19 anos, se pronunciou pela primeira vez sobre a desnecessária polêmica que tomou a internet no mês passado, quando a Disney anunciou que ela foi a eleita para interpretar Ariel no live action de A Pequena Sereia. Os críticos online se irritaram com a escolha de uma jovem negra para ocupar o papel que, na animação de 1989, é caracterizado por uma garota branca de cabelo vermelho.

“Me sinto em um sonho e só consigo ser grata, não ligo para essa negatividade”, afirmou a atriz em entrevista à revista americana Variety. “Eu sinto que esse papel é algo maior e melhor do que eu. Vai ser lindo e eu estou animada em fazer parte disso”, disse, polida.

Nascida em Atlanta, na Geórgia, Halle Bailey se tornou conhecida primeiro como cantora, no duo de R&B Chloe x Halle, que ela forma com a irmã. Com covers de músicas de Beyoncé, o projeto levou as duas a participarem do álbum Lemonade, lançado em 2016 pela cantora americana. Halle integra o elenco da série Grown-ish, derivada da comédia Black-ish.

O live action de A Pequena Sereia será dirigido por Rob Marshall, que comandou filmes como O Retorno de Mary Poppins (2018), continuação do clássico de 1964, Chicago (2002) e Caminhos da Floresta (2014). A produção está prevista para começar a ser filmada em 2020. Alan Menken, responsável pela trilha sonora do filme original, volta ao cargo no novo longa, junto com Lin-Manuel Miranda, criador do musical Hamilton, da Broadway, e da trilha de Moana: Um Mar de Aventuras (2016).