Gwyneth Paltrow anuncia noivado com criador de ‘Glee’

Gwyneth Paltrow vai se casar novamente. A atriz, que se separou do cantor do Coldplay Chris Martin em 2014, anunciou o noivado com Brad Falchuk, criador de séries como Glee e American Horror Story ao lado de Ryan Murphy. “Nós nos sentimos incrivelmente sortudos por nos unirmos nesse ponto das nossas vidas, quando nossas realizações e fracassos podem servir como blocos na construção de um relacionamento saudável e feliz”, disse o casal em comunicado à imprensa americana.

O casal aparece na capa da nova edição da revista Goop, da empresa de Gwyneth, que chega às bancas americanas nesta terça-feira. Rumores de que o casal está noivo circulam há cerca de um ano. Eles assumiram o relacionamento em abril de 2015.

A atriz anunciou a separação de Chris Martin em outubro de 2014. Eles, que são pais de duas crianças, continuaram amigos, porém. Em novembro do ano passado, Gwyneth publicou uma foto em seu perfil no Instagram em que mostra o cantor ao lado de Falchuk. “Brunch de domingo. #Famíliamoderna”, escreveu na legenda.

💍 A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on Jan 8, 2018 at 8:59am PST