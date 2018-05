Guta Stresser: ‘A maternidade deixa mulher até mais completa que o homem’

Guta Stresser se viu em meio a uma confusão no último mês ao comentar uma postagem no Instagram do colega Caio Blat que muitos consideraram sexista. A atriz que viveu a Bebel na série A Grande Família, da TV Globo, riu da foto publicada por Blat, que aparecia ao lado de uma mulher com uma camisa em que se lia frase “Bruta não, mal domada”. Foi criticada e se defendeu, explicando que era feminista e livre: “Sou dona do meu nariz”.

Em entrevista a VEJA, Guta defende o seu posicionamento: “Eu sou de uma linhagem de mulheres fortes, que não se colocam, de maneira nenhuma, em uma posição inferior ao homem. Então, sempre fui feminista, cresci sendo”, afirma.

Espécie de máxima popular do interior do país, a sentença da foto de Blat já foi usada em letras de música sertaneja, como a canção homônima do cantor Giovane de Freitas e uma variante, Xucra Não, Mal Domada, de Pedro Henrique e Leonardo.

Guta mostrou entusiasmo ao comentar a postagem do ator. “Hahahahah amei! Quero uma”, escreveu. Mudou de tom depois que a atriz Maria Casadevall atacou a imagem, afirmando que a camiseta perpetuava o machismo e a violência contra a mulher, o que levou muitos a centrarem fogo na atriz de A Grande Família. “Eu sou ‘mal domada’ significa que ninguém monta em mim, sou mais feminista do que muitas que levantam a bandeira, mas só fazem correr atrás de um macho. Pronto, falei”, rebateu Guta.

Para VEJA, a atriz justificou sua posição: “Acho que, se a gente vir a coisa regionalmente, para as mulheres do campo e o métier dos rodeios, aquilo é uma imagem de poder feminino. É uma mulher em cima do cavalo, laçando um homem pelo pé. Rolou muita polêmica, mas acho que a discussão é sempre bem-vinda. O mundo está mudando muito rápido e para melhor”, diz, embora não seja tão otimista quanto possa parecer. “Considero o mercado profissional ainda muito injusto. A mulher ganha menos que o homem e muitas ainda têm uma jornada dupla, porque trabalham e cuidam da casa e dos filhos. Acho que a mulher está tão bem preparada para as diversas funções ou ainda mais. A maternidade deixa a mulher até mais completa que o homem.”

Joelma

Guta entrou em cartaz na última semana com o filme Antes que Eu me Esqueça. No longa, a atriz interpreta a prostituta Joelma, que ajuda a administrar uma casa de striptease. A personagem conquista o público pelo bom humor e pela facilidade em falar sobre sexo sem nenhum pudor.

“Nunca tive uma personagem parecida com ela, totalmente sem filtro e muito espontânea. A Joelma passou a vida dando prazer aos outros e à ela também. Deixa claro que sempre teve muito prazer com o sexo e com a sua escolha profissional. Não tem nenhuma vergonha de ser prostituta”, conta Guta.

O filme dirigido por Tiago Arakilian ainda conta com José de Abreu, Danton Mello e Mariana Lima no elenco.