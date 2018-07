Guns N’ Roses: ‘November Rain’ quebra recorde do YouTube

O clipe da música November Rain, da banda americana Guns N’ Roses, bateu um recorde no YouTube. O vídeo se tornou o primeiro dos anos 1990 a atingir a marca de um bilhão de visualizações na plataforma.

De acordo com a revista americana Forbes, depois de 26 anos, o clipe possui uma média de 560.000 visualizações por dia. Em 2017, a música ainda teve um pico de audiência no mês de novembro, com um aumento de quase 41%, em relação ao resto do ano.

Um fator que também ajudou a busca pela produção foi o retorno da banda com Axl Rose, Slash e Duff McKagan para o festival Coachella, nos Estados Unidos, em 2016.

Escrita por Axl Rose, November Rain foi lançada em 1992 como single do álbum Use Your Illusion I. O clipe de nove minutos é um dos mais longos da história da banda.