Guitarrista do Sepultura, Andreas Kisser subirá ao palco do Rock in Rio na próxima sexta-feira, 4, com uma guitarra coberta pelo arco-íris da bandeira gay.

O espectro de cores faz parte de uma ação pró-LGBTs do Doritos. A marca utilizou a edição deste ano para se posicionar a favor da diversidade.

O Doritos também distribuiu um pacote de brindes que foi apelidado de “kit gay” pelo público da Cidade do Rock. Ele incluiu uma bandeira gay, um saco de biscoitos multicoloridos e uma pochete.

A guitarra de Andreas será leiloada após o festival e o dinheiro arrecadado irá para instituições de apoio a LGBTs em situação vulnerável.