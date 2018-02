Guillermo del Toro leva o prêmio do Sindicato dos Diretores

Os diretores de Hollywood elegeram o mexicano Guillermo del Toro o melhor diretor de cinema de 2017 por A Forma da Água, deixando o diretor e o filme em uma posição forte para o Oscar, que acontece dia 4 de março. O longa tem 13 indicações.

Por outro lado, o Directors Guild of America (DGA), o sindicato dos diretores de cinema e televisão, escolheu Jordan Peele como melhor diretor de cinema estreante com o filme de terror Corra!, que tem quatro indicações ao Oscar, incluindo a de melhor filme e de melhor diretor.

Os vencedores do DGA frequentemente conseguem conquistar o prêmio de melhor diretor no Oscar e até mesmo de melhor filme. As chances de A Forma da Água no Oscar também foram impulsionadas no mês passado, quando o Producers Guild o apontou como o melhor filme do ano.

Foi a primeira vitória de Toro no DGA e sua primeira nomeação. A Forma da Água conseguiu 13 indicações ao Oscar no mês passado, o maior número entre os filmes de 2017 e apenas uma a menos do que o recorde histórico de 14, incluindo as indicações de melhor filme e melhor diretor para Toro.

Peele também foi nomeado pelo DGA para melhor diretor de longa-metragem na 70a edição do evento, que também escolheu Greta Gerwig na categoria, por Lady Bird. Gerwig, também indicada ao Oscar, pode vir a ser a segunda mulher a conquistar o prêmio de melhor diretora da Academia.