Gugu Liberato renova com a Record e apresentará ‘Power Couple’

O apresentador Gugu Liberato finalmente renovou o contrato com a Record por mais um ano. Seu programa, porém, não voltará. Em vez disso, ele irá comandar o Power Couple Brasil no lugar de Roberto Justus, que apresentou as primeiras duas temporadas. A informação foi confirmada pela emissora.

No final de dezembro do ano passado, o Programa do Gugu foi encerrado, após três anos no ar, bem próximo à data de encerramento do seu contrato. Houve um impasse porque a direção da casa queria que o apresentador tocasse uma atração diferente, mas ele queria continuar no formato que o consagrou, o de programa de auditório.

Uma das opções oferecidas foi justamente o Power Couple, no qual oito casais de celebridades são confinados em uma casa e enfrentam tarefas. A cada semana, uma dupla diz adeus. Gugu resisitiu em aceitar, mas, na noite desta quinta-feira, o acerto foi feito.

A emissora ainda não divulgou quando o reality show irá voltar. Também não há definição sobre a função do apresentador no segundo semestre, após o fim dessa temporada do programa. De qualquer forma, a Record segue seu projeto de tirar os apresentadores do auditório e colocá-los comandando competições. Marcos Mion já perdeu seu Legendários e adotou o reality A Casa, enquanto Xuxa foi parar no Dancing Brasil.

(Com Estadão Conteúdo)