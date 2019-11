Gugu é homenageado no primeiro episódio de ‘Canta Comigo’ após sua morte

O apresentador Gugu Liberato, morto na última sexta-feira 22, foi homenageado nesta quarta-feira, 28, durante o primeiro episódio do programa Canta Comigo, atração televisiva que comandava, após sua morte. “A Record TV decidiu exibir os dois últimos episódios da segunda temporada do Canta Comigo, que já foram gravados (…) em respeito à história do Gugu e como forma de homenageá-lo e agradecê-lo”, disse o ator André Bankoff, na abertura do episódio. “Hoje, o Brasil vai cantar para o Gugu, que conduziu essa jornada ao lado dos profissionais e competidores com tanto respeito, carinho e generosidade. Com vocês, Gugu Liberato!”, anunciou, como se o apresentador estivesse prestes a entrar ao vivo.

Em seguida, imagens de Gugu chegando ao palco do programa tomaram conta da tela. “Ei, Gugu, já disse que te amo hoje?”, cantavam os participantes da competição, ao que o apresentador fica visivelmente emocionado. O episódio final da segunda temporada do reality vai ao ar na próxima quarta-feira, 5, às 23h, e traz a última participação de Gugu Liberato.

Ei, Gugu, já disse te amo hoje? Que homenagem linda ❤ #SemifinalCantaComigo pic.twitter.com/mX2fVF2Yph — Canta Comigo (@CantaComigoRec) November 28, 2019

A homenagem gerou comoção e repercutiu na internet. Confira a reação de alguns internautas:

teve a semi final do canta comigo, programa que o Gugu apresentava e com um homenagem e amanhã (hoje no caso) é o velório dele :((( como a vida é um sopro… — leee loves melissa (@beccaftdalpino) November 28, 2019

Misto de sentimentos hj na #semifinalcantacomigo , triste por saber q são os últimos programas do grande Gugu e que não veremos mais ao mesmo tempo homenagem merecida todos assistindo e aplaudindo 👏 hj canta comigo cheio de emoção! — Denise Rocha (@RochaDeny) November 28, 2019

Meu Deus o que foi essa homenagem pro Gugu no canta comigo, eu tô é chorando — Nívine. (@nivineeborba_) November 28, 2019

No encerramento do programa, a emissora reproduziu um off com a voz do apresentador. “Eu acho que a gente vai sentir saudades uns dos outros, né? De verdade. Foi muito legal. Matar a saudades pela TV, né?”, diz Gugu na gravação.

Vamos sentir muita saudade, Gugu. Muito obrigado por tudo ❤ #SemifinalCantaComigo pic.twitter.com/qNHCcVY1hS — Canta Comigo (@CantaComigoRec) November 28, 2019

Gugu Liberato

O apresentador teve a morte confirmada na sexta-feira 22, depois de sofrer um acidente doméstico em sua residência em Orlando, nos Estados Unidos, e ser hospitalizado em estado grave. Segundo sua assessoria de imprensa, ele caiu de uma altura de cerca de quatro metros, quando fazia um reparo no ar condicionado no sótão, e sofreu uma lesão na cabeça, com sangramento intracraniano. Gugu teve a morte cerebral confirmada pelo neurocirurgião brasileiro Guilherme Lepski, chamado aos Estados Unidos pela família.

O corpo do apresentador chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira, 28, e seguiu para a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde será velado em cerimônia aberta ao público a partir das 12h. O velório está programado para durar até as 10h da manhã de sexta-feira 29, quando o corpo seguirá em carro de bombeiros para o cemitério Gethsêmani, no Morumbi.