Gugu dá estátua de cera de presente para Silvio Santos

Gugu Liberato deu uma estátua de cera de presente a Silvio Santos. Durante uma visita à casa do antigo funcionário em Aldeia da Serra nesta segunda-feira, o dono do SBT foi surpreendido com uma réplica em tamanho real de si próprio. “Agora tem dois Silvios: um que vai ficar na porta do SBT e outro que vai ficar no palco do SBT”, brincou o comunicador em vídeo compartilhado no Instagram de Gugu.

“E o Gugu fica na Record jogando contra!” completou Silvio, arrancando risadas dos que estavam em volta — entre eles, seu famoso cabeleireiro Jassa.

Um dos principais nomes do SBT nos anos 1980, 1990 e 2000, Gugu deixou a emissora em 2009, quando mudou para a Record. Mas, ao que tudo indica, Gugu e Silvio ainda mantêm uma boa relação.

(com Estadão Conteúdo)