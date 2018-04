‘Guerra Infinita’ dá início à temporada de recordes em noite de estreia

Vingadores: Guerra Infinita chegou aos cinemas nesta quinta-feira, dia 26 de abril, e já deu início à sua lista de recordes de bilheteria. O filme arrecadou 39 milhões de dólares no mercado americano (Estados Unidos e Canadá) na noite de estreia, valor que faz dele o melhor resultado na história do Universo Cinematográfico da Marvel. No âmbito mundial, o terceiro encontro dos Vingadores levantou 95 milhões de dólares (cerca de 331 milhões de reais), segundo o site Box Office Mojo.

Estima-se que até o próximo domingo o filme chegue perto ou supere o recorde de bilheteria para um final de semana de estreia, estabelecido em 2015 por Star Wars: O Despertar da Força. O sétimo episódio da saga espacial arrecadou 248 milhões de dólares em seu primeiro final de semana.

Guerra Infinita encerra o arco narrativo da Marvel iniciado há uma década, com Homem de Ferro (2008). Desde então, foram lançados quase vinte filmes de heróis variados e mais de 14 bilhões de dólares em bilheteria em todo o mundo. Homem-Aranha, Pantera Negra e os Guardiões da Galáxia são alguns dos personagens que marcam presença no longa.