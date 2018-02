Imagem da semana: modelos carregam suas próprias cabeças

Alessandro Michele, diretor criativo da Gucci, trouxe para as passarelas da Semana de Moda de Milão a tese do “Manifesto Ciborgue”, da filósofa feminista Donna Haraway. Os convidados, entre eles Donatella Versace, vice-presidente da Versace, e o músico Nick Cave foram recebidos para o desfile em um ambiente que remetia a um consultório médico: na cor turquesa e com macas, portas corta-fogo, cadeiras de espera e luzes de sala de operação, itens escolhidos para a composição do palco.

Com um cenário diferente, o conceito refletia o trabalho do designer com cortes inusitados, uso de materiais e tecidos para criar uma nova personalidade e identidade. Os modelos também levaram para o desfile réplicas de suas próprias cabeças.