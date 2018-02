Grupo Rouge faz primeira participação na Globo e emociona ‘geral’

O grupo Rouge fez a sua primeira participação na Globo, após quinze anos de carreira. Formada em 2002 no reality do SBT, Popstars, a girlband se reuniu em outubro do ano passado depois de um hiato de onze anos, retomou a carreira e, neste neste final de semana, participou do Domingão do Faustão. Além de apresentar a nova música de trabalho, Bailando, o grupo cantou sucessos antigos, Ragatanta e Um Anjo Veio me Falar.

A inédita presença do Rouge na Globo emocionou geral — as cenas movimentaram as redes sociais e uma das cantoras do grupo, Luciana, pediu para dar um abraço em Faustão, que acabou virando um abraço coletivo.

O apresentador, aliás, não poupou elogios às meninas. “De tantos grupos que nós tivemos no passado, desde meus tempos de Perdidos na Noite… essas meninas são atrizes, participam de musicais e sabem cantar”, afirmou.

O Rouge ainda divulgou neste final de semana a sua aposta para o Carnaval, a canção Bailando. O grupo terá o próprio bloco de rua em São Paulo na próxima semana.

O Domingão também teve a participação de Claudia Leitte, que cantou músicas de toda carreira, como Extravasa e Baldin de Gelo.