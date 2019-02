Grupo Los Hermanos anuncia shows extras

A banda carioca Los Hermanos divulgou hoje as datas das apresentações extras que fará dentro de sua turnê comemorativa de 15 anos. Os shows acontecem em Porto Alegre (em 13 de maio), Belo Horizonte (21 de maio), São Paulo (31 de maio e 1º de junho) e Rio de Janeiro (2 e 3 de junho). O grupo também divulgou as datas em que os ingressos para as novas apresentações começarão a ser vendidos, exceto para Belo Horizonte, cujas informações serão divulgadas no sábado.

As apresentações extras foram marcadas após os ingressos para os primeiros shows da turnê, que começaram a ser vendidos na segunda-feira, se esgotarem menos de 12 horas. Também estão à venda ingressos para os shows da turnê regular.

Veja abaixo o calendário completo com as datas da turnê.

20/04 – Recife, Festival Abril Pro Rock (Chevrolet Hall)

21/04 – Fortaleza, Barraca Biruta

27/04 – Manaus, Arena Amadeu Teixeira

28/04 – Belém, Cidade Folia

05/04 – Brasília, Ginásio Nilson Nelson

06 e 07/05 – Salvador, Concha Acústica do TCA

10 e 11/05 – São Paulo, Espaço das Américas

12 e 13/05 – Porto Alegre, Pepsi on Stage

18/05 – Curitiba, Festival Lupaluna (BioParque)

19, 20 e 21/05 – Belo Horizonte, Chevrolet Hall

25, 26 e 27/05 – Rio de Janeiro, Fundição Progresso

31/05 e 01/06 – São Paulo, Espaço das Américas

02 e 03/06 – Rio de Janeiro, Fundição Progresso