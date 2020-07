Grupo feminino de k-pop, Blackpink bate cinco recordes no Guinness Book

O grupo feminino de k-pop Blackpink alcançou nesta terça-feira, 30, com a música How You Like That, cinco recordes no Guinness World Records, que foi lançado na última sexta-feira, 26, e teve 85 milhões de visualizações em 24 horas.

De acordo com o livro dos recordes, a grupo coreano teve o vídeo mais assistido em 24 horas no YouTube, o videoclipe musical mais visto no YouTube em 24 horas, o videoclipe musical de grupo de k-pop mais visto no YouTube em 24 horas, o maior número de visualizações simultâneas em uma estreia no YouTube e o maior número de visualizações simultâneas em uma estreia de vídeo musical no YouTube.

Com os recordes, o Blackpink supera os recordes de outro grupo coreano, o BTS, que estava no livro com a música Boy With Luv, feito em parceria com a cantora Halsey em 2019, que atingiu na estreia 74,6 milhões de visualizações.

Congratulations to BLACKPINK @ygofficialblink who’ve made @YouTube history with a multiple record titles following the release of #HowYouLikeThat https://t.co/26G94FSrRX Continua após a publicidade — GuinnessWorldRecords (@GWR) June 30, 2020

Desde a estreia até o momento da publicação dessa reportagem, o vídeo da música já tinha atingido 178 milhões de visualizações.