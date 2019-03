Grupo de k-pop BTS anuncia show extra no Brasil

O grupo de k-pop BTS fará um show extra no Brasil, no dia 26 de maio, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos serão vendidos a partir das 10 horas da quinta-feira 14, no site da Eventim, e a partir das 12 horas na bilheteria do estádio. Os ingressos custam de 145 reais (cadeira superior, meia-entrada) a 750 reais (pista premium, inteira).

As entradas para a primeira apresentação do grupo, no dia 25 de maio, começaram a ser vendidas nesta segunda-feira, 11, e esgotaram em questão de horas. Os shows fazem parte da turnê Love Yourself: Speak Yourself, que inclui também passagens pela Europa, Estados Unidos e Japão.

Os rapazes RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook fizeram história ao se tornarem os primeiros coreanos a apresentarem um prêmio no Grammy Awards. A boy band ocupou o topo da lista Billboard 200 por duas vezes em 2018, com os álbuns Love Yourself: Tear e Love Yourself: Answer.