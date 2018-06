Grife Kate Spade vai doar US$ 1 milhão para ONGs de prevenção do suicídio

Para honrar a memória da estilista Kate Spade, a grife que leva seu nome vai doar mais de 1 milhão de dólares para instituições que atuam na prevenção do suicídio. Kate, 55 anos, foi encontrada morta em seu apartamento em Nova York no começo de junho. Segundo familiares, ela sofria de depressão há anos, mas rejeitava o tratamento.

A marca anunciou a iniciativa nesta quarta-feira, começando com uma doação de 250.000 dólares à Crisis Text Line, instituição gratuita em que conselheiros treinados conversam via mensagens de texto com pessoas em busca de ajuda emocional e psicológica. Além da doação, a grife abriu um canal online de arrecadações para a ONG, com a meta de 100.000 dólares – valor que, assim que for alcançado, será dobrado pela Kate Spade, totalizando 200.000 dólares. Em menos de dez horas, 34.000 dólares já haviam sido arrecadados.

Se você precisa de apoio emocional, entre em contato com o serviço gratuito de prevenção do suicídio CVV, o Centro de Valorização da Vida, através do telefone 188 ou do site www.cvv.org.br.