‘Grey’s Anatomy’ passa ‘E.R.’ como série médica mais longa da TV americana

Atualmente em sua 15ª temporada, a série Grey’s Anatomy está prestes a alcançar uma marca histórica. Com o episódio que vai ao ar em 28 de fevereiro nos Estados Unidos, o de número 332, ela ultrapassará Plantão Médico (E.R., no original em inglês) e se tornará o drama de temática médica mais longo a ser exibido até hoje no horário nobre americano. Plantão Médico deteve o recorde por quase dez anos, desde que foi encerrado no dia 2 de abril de 2009 com 331 episódios.

Séries mais longas do que essas existem fora dos Estados Unidos, como a britânica Casualty, que hoje detém o recorde mundial no livro Guinness com 1.128 episódios. Nos Estados Unidos, a novela General Hospital tem sido exibida desde 1963 até os dias de hoje e já soma 5.885 episódios, mas não se classifica como uma série (entre outros motivos, por não ser dividida em temporadas) e tampouco ocupa o horário nobre, mesmo caso de The Doctors, que teve 3.133 capítulos exibidos entre 1963 e 1982.

Grey’s Anatomy narra o cotidiano de um grupo de médicos num hospital de Seattle. Chandra Wilson, atriz que interpreta a doutora Miranda Bailey desde o início da produção, será a diretora do episódio 332. Em entrevista ao site Buzzfeed, ela contou que se sentiu “muito empolgada e lisonjeada” ao ver seu nome escalado para a direção e disse entender “o peso e a responsabilidade” que vêm com um episódio tão icônico.

Grey’s Anatomy é exibida no Brasil pelo canal Sony, que transmitirá o episódio 332 (o 15º da atual temporada) em 8 de abril.