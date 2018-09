‘Grey’s Anatomy’ apresenta 1º médico gay e ‘deus da ortopedia’ em teaser

Grey’s Anatomy vai ganhar o reforço de dois atores, por assim dizer, bem-apessoados, na 15ª temporada. São eles Chris Carmack e Alex Landi. Carmack vai assumir o posto deixado por Callie Torres (Sara Ramirez) na ortopedia e também será chamado pela versão masculina do apelido da personagem: “o deus da ortopedia”. Enquanto Landi receberá atenção especial por ser o primeiro cirurgião gay da série – o programa mostrou por anos o relacionamento homoafetivo das médicas Callie e Arizona Robbins (Jessica Capshaw), ambas mulheres, logo Landi será o primeiro homem homossexual a ganhar destaque na trama.

A série é como uma estreia para o novato Landi, que vai interpretar o médico Nico Kim. O ator americano, de origem ítalo-coreana, quis ser tenista quando criança, até visitar a Broadway para assistir à peça O Rei Leão, quando ele decidiu que seguiria a carreira artística. Desde então, estudou artes cênicas e artes marciais, mas conseguiu poucos papéis em produções pequenas. “Anos de perseverança e trabalho duro finalmente serão recompensados depois de tanta rejeição. Obrigado, Grey’s Anatomy por dizer ‘sim’ para mim”, escreveu o rapaz em seu perfil no Instagram.

Já Carmack é um rosto comum para quem assiste séries americanas. O ator e cantor de 38 anos interpretou por cinco anos o personagem Will Lexington, na série musical Nashville: No Ritmo da Fama, e viveu entre 2003 e 2004 o playboy Luke Ward no seriado adolescente O.C.: Um Estranho no Paraíso. No cinema, seu papel de maior destaque foi como protagonista de Efeito Borboleta 3. Segundo Krista Vernoff, showrunner da série, o personagem de Carmack será enérgico e bem-humorado, e vai lembrar outros dois médicos da série, Alex e DeLuca.

A 15ª temporada estreia em 27 de setembro nos Estados Unidos. Confira abaixo o teaser da nova fase — que também mostra um inusitado romance entre a protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeo) com Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti).