Gretchen faz sucesso em quadro do ‘Domingão do Faustão’

Gretchen foi recebida por uma platéia calorosa e animada neste domingo, durante sua participação no quadro Ding Dong do programa do Faustão. A cantora apresentou os antigos hits Conga Conga Conga e Freak Le Boom Boom, além da sua nova música de trabalho, Falsa Fada.

A participação de Gretchen foi comemorada nas redes sociais. O Domingão do Faustão ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter durante a transmissão. Além de cantar, Gretchen ainda conversou sobre o seu marido com o apresentador Fausto Silva: “Quando a gente se conheceu, ele já tinha 50 anos e eu, 52. Estou com 58 agora. Ele é um cara que só acrescentou na minha vida. É um homem batalhador, que sempre lutou por tudo o que quis, como eu”, contou.

Depois de ser chamada de “rainha dos memes” pelo jornal americano The New York Times, por conta do sucesso na internet, Gretchen utilizou um sapato branco com a frase “rainha dos GIFs” no palco do Domingão, se referindo às imagens animadas da cantora que fazem sucesso nas redes sociais.